/R E P R I S E -- Avis de convocation - L'APTS réagira au 16e bilan annuel des directeurs de la protection de la jeunesse/

LONGUEUIL, QC, le 27 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'APTS tiendra une conférence de presse mardi prochain à Québec pour faire part de sa réaction officielle concernant le 16e bilan des directeurs de la protection de la jeunesse et faire le point sur l'impact des mesures annoncées par le gouvernement en juillet dernier et mises en place dans les centres jeunesse.

L'APTS en profitera pour clore son opération « Toutou cherche député·e·d'accueil » devant l'hôtel du Parlement sur l'heure du dîner. Elle invitera les député·e·s qui n'ont pas encore eu l'occasion d'en adopter un de venir le faire auprès d'intervenant·e·s des centres jeunesse de tout le Québec présent·e·s pour l'occasion. Elle conviera également leurs collègues ayant adopté à se présenter à l'Assemblée nationale avec leur toutou, histoire de rappeler que la protection de la jeunesse a été proclamée « priorité nationale » dans cette enceinte.

Quoi : Réaction de l'APTS au 16e bilan des directeurs de la protection de la jeunesse et distribution de toutous Quand : Mardi 1er octobre 2019 10 h 30 : conférence de presse 11 h 30 : distribution de toutous (en face de la fontaine de Tourny) Qui : Le vice-président de l'APTS, Stephen Léger, et des représentant·e·s des centres jeunesse Où Salon Jacques-L'Archevêque (conférence de presse) Tribune de la presse Édifice André-Laurendeau 1050, rue des Parlementaires Québec

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux (l'APTS) regroupe et représente quelque 55 000 membres qui jouent un rôle indispensable au sein des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population. Nous représentons également 90 % des intervenant·e·s dans les centres jeunesse.

Renseignements: Raynald Banville, conseiller aux communications, 514 207-6486, rbanville@aptsq.com

