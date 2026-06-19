/R E P R I S E -- Avis aux médias - Vernissage vivant #NosVieuxJours - L'APTS met les Québécois-es au défi de regarder les réalités de la vieillesse en face/

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Les équipes locales montréalaises de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) invite les personnes représentantes des médias au vernissage de la campagne Regarder nos vieux jours en face : et si on osait pour vrai?, une soirée d'échanges, de témoignages et de réflexion collective sur les réalités de la vieillesse au Québec. L'événement sera l'occasion d'entendre des témoignages de personnes aînées, de proches et de travailleur-se-s du réseau de la santé et des services sociaux. Des personnalités politiques pourraient être également présentes.

Aide-mémoire

Quoi : Vernissage vivant #NosVieuxJours

Quand :Vendredi 19 juin 2026 | 18 h

Où : Vieille-Brasserie-Dawes

2801, boulevard Saint-Joseph,

Lachine H8S 4B7

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Josée Asselin, Représentante nationale dans l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 514 608-4099, [email protected]