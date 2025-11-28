/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Vendredi fou : le CTI et la CSN appellent la population à boycotter Amazon/
28 nov, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Alors que plusieurs des 4500 personnes mises à pied à la suite de la fermeture des centres de distribution d'Amazon n'ont toujours pas retrouvé d'emploi, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et la CSN appellent la population à boycotter la multinationale à l'approche de la période des Fêtes.
À l'occasion du Vendredi fou, des militantes et des militants sensibiliseront la population du centre-ville de Montréal sur les impacts de ces fermetures et les encourageront à appuyer les commerçants locaux.
Un point de presse sera tenu devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet, dont l'inaction dans ce dossier a amplifié les impacts négatifs sur la vie des 4500 familles directement touchées par ces fermetures.
|
QUOI :
|
Point de presse
|
OÙ :
|
Devant les bureaux du ministre du Travail (500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal)
|
QUAND :
|
Le vendredi 28 novembre 2025 à 10 h
|
AVEC :
|
Des travailleuses et des travailleurs licenciés par Amazon
|
Félix Trudeau, président du syndicat d'Amazon Laval
|
Mostafa Henaway, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
|
Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain
SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux
Pour information : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]; Mostafa Henaway, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, 514 659-0106, [email protected]
