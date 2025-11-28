/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Vendredi fou : le CTI et la CSN appellent la population à boycotter Amazon/

CSN - Confédération des syndicats nationaux

28 nov, 2025, 06:00 ET

MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Alors que plusieurs des 4500 personnes mises à pied à la suite de la fermeture des centres de distribution d'Amazon n'ont toujours pas retrouvé d'emploi, le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et la CSN appellent la population à boycotter la multinationale à l'approche de la période des Fêtes.

À l'occasion du Vendredi fou, des militantes et des militants sensibiliseront la population du centre-ville de Montréal sur les impacts de ces fermetures et les encourageront à appuyer les commerçants locaux.

Un point de presse sera tenu devant les bureaux du ministre du Travail, Jean Boulet, dont l'inaction dans ce dossier a amplifié les impacts négatifs sur la vie des 4500 familles directement touchées par ces fermetures.

QUOI :

      Point de presse

OÙ :

      Devant les bureaux du ministre du Travail (500, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal)

QUAND :

       Le vendredi 28 novembre 2025 à 10 h

AVEC :

       Des travailleuses et des travailleurs licenciés par Amazon 

       Félix Trudeau, président du syndicat d'Amazon Laval

       Mostafa Henaway, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants

       Bertrand Guibord, président du Conseil central du Montréal métropolitain

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour information : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]; Mostafa Henaway, Centre des travailleurs et travailleuses immigrants, 514 659-0106, [email protected]

