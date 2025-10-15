/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une assemblée citoyenne inédite sur la santé et les services sociaux/

LAVAL, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ -

Aide-mémoire

QUOI : Assemblée publique citoyenne sur l'avenir du réseau public de santé et des services sociaux



QUI : Citoyennes et citoyens de tous les horizons



QUAND : Le 15 octobre 2025 à 17 h



OÙ : Centre de congrès Palace

1717, boulevard le Corbusier, Laval, H7S 2K7

Le 15 octobre 2025, les citoyennes et les citoyens de Laval sont invités à une assemblée publique portant sur l'avenir du système québécois de santé et des services sociaux et la consolidation des services publics.

De telles assemblées se tiennent partout au Québec au cours de l'automne. Elles sont organisées par une large coalition réunissant des organismes de la société civile, des groupes communautaires autonomes, des organisations syndicales ainsi que des regroupements du monde médical. L'objectif de ces assemblées est d'échanger sur des pistes d'action et de construire des propositions visant à assurer la pérennité du réseau public de la santé et des services sociaux.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil du SIIIAL-CSQ

Le Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (SIIIAL-CSQ) représente plus de 3 300 membres à l'emploi du Centre intégré de santé et services sociaux de Laval (CISSSL) qui regroupe huit (8) CLSC, six (6) centres d'hébergement, deux (2) centres hospitaliers, le Centre de service ambulatoire de Laval (CSAL), le Centre de détention Leclerc, 18 GMF et GMFR, le Centre jeunesse, le Centre de réadaptation Bienville, la résidence Louise-Vachon (CRDI-TSA) ainsi que la MDA (maison des aînés) de Chomedey.

