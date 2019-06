/R E P R I S E -- Avis aux médias - Une annonce majeure concernant un projet d'IA transformateur au Collège Dawson le 4 juin à 11 h 45/

MONTRÉAL, le 3 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le plus important investissement en matière d'intelligence artificielle (IA) dans le réseau de cégeps québécois sera annoncé le mardi 4 juin prochain. L'annonce aura lieu pendant le colloque SALTISE (Supporting Active Learning & Technological Innovation in Studies of Education), où seront réunis plus de 600 éducateurs venus de partout au Québec.

Mardi 4 juin :

11 h 45 :

Richard Filion , directeur général du Collège Dawson, parlera du projet englobant et transformateur en IA qui sera intégré à la formation générale de tous les étudiants de Dawson

, directeur général du Collège Dawson, parlera du projet englobant et transformateur en IA qui sera intégré à la formation générale de tous les étudiants de Dawson Réjean Roy, de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique (OIISIAN), parlera de l'écosystème montréalais en IA

12 h à 13 h : Table ronde sur l'augmentation de l'être humain à l'ère de l'IA

Doina Precup (DeepMind Montreal; professeure agrégée, École d'informatique, Université McGill)

Sydney Swaine-Simon (membre fondateur, District 3 de l'Université Concordia)

Olivier Palmieri (directeur, Atelier XR; directeur de jeu, Ubisoft)

David Usher (fondateur, Reimagine AI; musicien)

Présidée par Joel Trudeau (professeur de physique, Collège Dawson; Dawson AI)

Discutant : Jim Slotta (President's Chair in Education and Knowledge Technologies [Chaire du président en technologies de l'éducation et du savoir], Ontario Institute for Studies in Education)

12 h 55 à 13 h 15 : Séance de questions et conclusion

13 h 15 à 13 h 45 : Entrevues possibles avec :

Richard Filion (Collège Dawson)

Jaya Nilakantan (Dawson AI)

Joel Trudeau (Dawson AI)

Carl Saucier-Bouffard (Dawson AI)

Réjean Roy (Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique)

Sydney Swaine-Simon (membre fondateur, District 3 de l'Université Concordia)

EMPLACEMENT :

Dawson College Theatre

2000, rue Atwater

Montréal (Québec) H3Z 1A4

Places de stationnement disponibles pour les médias, gracieuseté de Dawson

