/R E P R I S E -- Avis aux médias - Un comité d'accueil au ministère de la Famille pour la négociation des responsables en services éducatifs en milieu familial/

Les membres de la FIPEQ-CSQ sont en attente d'une entente depuis mars 2023

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se mobilisent en soutien au comité de négociation pour le secteur des responsables en services éducatifs en milieu familial (RSE). Une délégation restreinte de représentants et de membres se présenteront aux bureaux du ministère de la Famille (MF) à Montréal afin d'accueillir le comité de négociation et de leur démontrer notre solidarité. La FIPEQ-CSQ dénonce la lenteur du processus, alors que de nombreuses difficultés minent actuellement le réseau depuis la fin de l'entente collective en mars 2023.

« Le contexte difficile du réseau devrait justifier une conclusion rapide et satisfaisante. Notre message à Madame Lebel est simple et très facile à comprendre : il est temps! Il est temps de passer aux choses sérieuses en donnant des mandats à ses négociateurs. Présentement, le gouvernement pénalise non seulement les intervenantes en petite enfance, mais aussi les familles du Québec », explique Pascal Côté, troisième vice-président de la CSQ.

« Les intervenantes du réseau font un travail essentiel auprès des enfants et contribuent à leur développement à un moment capital. Notre présence, au départ d'une journée de négociation, en solidarité avec notre comité de négociation, vise à rappeler l'importance du travail qu'elles accomplissent quotidiennement auprès de nos enfants et à réveiller l'autre partie qui négocie avec nous. Les intervenantes ont été très patientes tout en tenant le réseau à bout de bras, il est temps de faire avancer la négociation et de reconnaître le travail de nos membres à sa juste valeur », ajoute Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Aide-mémoire

QUI : Pascal Côté, troisième vice-président de la CSQ

Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ



DATE : 15 novembre 2024



HEURE : 9 h



LIEU : 600, rue Fullum

Montréal (Québec) H2K 3L6

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

