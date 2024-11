/R E P R I S E -- Avis aux médias - Un comité d'accueil au ministère de la Famille pour la négociation des centres de la petite enfance/

Les membres de la FIPEQ-CSQ sont en attente d'une entente depuis mars 2023

MONTRÉAL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se mobilisent en soutien au comité de négociation pour le secteur des centres de la petite enfance (CPE). Une délégation restreinte de représentants et de membres se présentera aux bureaux du ministère de la Famille (MF) à Montréal afin d'accueillir le comité de négociation et afin de lui démontrer sa solidarité. La FIPEQ-CSQ dénonce la lenteur du processus de négociation, tant pour les intervenantes en CPE que pour les responsables de services éducatifs en milieu familial (RSE), alors que de nombreuses difficultés minent le réseau depuis bien avant la fin des ententes collectives en mars 2023.

Les médias sont invités alors qu'une annonce sera faite par Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ.

Aide-mémoire

QUI : Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ

Anne-Marie Bellerose, présidente de la FIPEQ-CSQ



DATE : 22 novembre 2024



HEURE : 9 h



LIEU : 600, rue Fullum

Montréal (Québec) H2K 3L6

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

