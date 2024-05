/R E P R I S E -- Avis aux médias - Un campement en soutien aux personnes qui habitent la rue fautes d'alternatives: Conférence de presse du RAPSIM/

MONTRÉAL, le 30 avril 2024 /CNW/ - Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), ayant érigé depuis 18h un campement au Square Victoria dans le cadre d'une action en soutien aux personnes qui habitent la rue fautes d'alternatives, tiendra demain une conférence de presse.

Quoi: Face à des démantèlements par centaines dans un contexte de crise humanitaire grandissante causée par une crise du logement sans précédent, le regroupement qui représente plus de 100 organismes en itinérance à Montréal demande aux pouvoirs publics et à l'ensemble de la population de prendre position en faveur des droits des personnes, de leur santé et de leur sécurité.

Quand: À 13h00 le mercredi 1 mai 2024

Où: Sur le campement du Square Victoria érigé par le RAPSIM

SOURCE Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal inc.

Renseignements: Les représentant•es des médias peuvent contacter Annie Savage, directrice du RAPSIM au 438 885-7904