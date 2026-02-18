/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Trois journées de grève au CPE au Pays de Cornemuse (Installation au Pays des Anges)/
Nouvelles fournies parSyndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)
18 févr, 2026, 06:30 ET
GATINEAU, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le personnel syndiqué au Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, du CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, sera en grève les 18, 19 et 20 février.
Les représentants des médias sont conviés à un point de presse avec la présidente locale Véronique Matha, le mercredi 18 février, à 8 h 30, devant le CPE au Pays de Cornemuse, au 11 Rue Roy, Gatineau, QC, J8Y 6X6.
|
Quoi :
|
Point de presse concernant la grève au CPE au Pays de Cornemuse, installation au Pays des Anges.
|
Date :
|
Mercredi 18 février 2026
|
Heure :
|
8 h 30
|
Où :
|
CPE au Pays de Cornemuse, installation du Pays des Anges, 11 Rue Roy, Gatineau, QC J8Y 6X6
|
Qui :
|
Véronique Matha, présidente du syndicat local et les travailleuses de l'installationSources : SQEES-298 (FTQ)
SOURCE Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ)
Renseignements : Benoit Hamilton - SQEES-FTQ, 514-347-9836, [email protected]
Partager cet article