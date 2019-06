/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée du Québec - En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet fera une annonce en matière de main-d'œuvre et un premier bilan de la Grande corvée/

QUÉBEC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il fera une annonce en matière de main-d'œuvre. Il profitera de cette occasion pour faire un premier bilan de la Grande corvée amorcée en début d'année.

Il sera possible de voir la conférence de presse en direct sur la page Facebook du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au facebook.com/TravailEmploiSolidaritesocialeQuebec/.

Date : 10 juin 2019



Heure : 10 h 45



Lieu : Hôtel Château Laurier

Salle Abraham-Martin

1220, Place Georges-V Ouest

Québec (Québec) G1R 5B8





Accès par l'entrée située au 690, rue Wilfrid-Laurier

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

