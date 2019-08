/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée du Québec En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet fera une annonce en matière de main-d'œuvre/

QUÉBEC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il fera une annonce en matière de main-d'œuvre.

Les représentants des médias pourront procéder à une prise d'images à compter de 14 h 50, à

la fin de la rencontre du ministre avec les intervenants du marché du travail de la région de l'Outaouais, qui précédera le point de presse.

Date : 20 août 2019



Heures : 14 h 50 Prise d'images à la fin de la rencontre du ministre avec les intervenants du marché du travail de la région de l'Outaouais

15 h Point de presse





Lieu : Direction régionale de Services Québec de l'Outaouais

16, Impasse de la Gare-Talon, bureau 3.2

Gatineau (Québec) J8T 0B1

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. :418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

