/R E P R I S E -- Avis aux médias - Tournée du Québec En action pour la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet fera une annonce en matière de main-d'œuvre/

QUÉBEC, le 26 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il fera une annonce en matière de main-d'œuvre.

Les représentants des médias pourront procéder à une prise d'images à compter de 10 h 50, à la fin de la rencontre du ministre avec les intervenants du marché du travail de la région de Laval, qui se tiendra avant le point de presse.

Il sera possible de voir la conférence de presse en direct sur la page Facebook du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Date : 27 juin 2019







Heures : 10 h 50 Prise d'images à la fin de la rencontre du ministre

avec les intervenants du marché du travail de

la région de Laval

11 h 15 Point de presse





Lieu : Centre de formation Compétences-2000

Salle E-120

777, avenue de Bois-de-Boulogne

Laval (Québec) H7N 4G1

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

