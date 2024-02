/R E P R I S E -- Avis aux médias - Signature du livre d'or par les nouveaux membres du comité exécutif et disponibilité médiatique de la mairesse de Montréal/

MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du comité exécutif et responsable des finances, du développement économique et de l'enseignement supérieur, Luc Rabouin, invitent les représentantes et les représentants des médias à la signature du livre d'or de la Ville de Montréal par les nouveaux membres du comité exécutif. Une séance de prise d'images sera alors offerte. Par la suite, la mairesse sera disponible pour commenter l'actualité montréalaise et répondre aux questions des journalistes.

Date : Le mercredi 7 février 2024



Heure : 11 h



Lieu : Hôtel de ville de Montréal (édifice Lucien-Saulnier)

Salon Jeanne-Mance

155, rue Notre-Dame Est

Les journalistes qui souhaitent participer à la séance de prise d'images ou au point de presse sont invités à confirmer leur présence.

