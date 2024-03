BEDFORD, NS, le 1er mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure concernant le service de traversier de Mill Cove en présence de Andy Fillmore, député de Halifax, et de Lena Metlege Diab, députée de Halifax-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; de Darren Fisher, député de Dartmouth-Cole Harbour; de Darrell Samson, député de Sackville--Preston--Chezzetcook; de l'honorable Timothy Halman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de la ministre des Travaux publics Kim Masland; de Tim Outhit, conseiller pour le district 16 de la MRH (Bedford - Wentworth); et de Dave Reage, directeur exécutif de Halifax Transit.

Date : Le 4 mars 2024



Heure : 11 h 00 HNA



Lieu : Bedford Basin Yatch Club

Chemin, 377 Shore, Bedford NS B4A 2C7

