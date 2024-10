/R E P R I S E -- Avis aux médias - SEMAINE QUÉBÉCOISE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS/

L'escouade zéro déchet de la Ville de Montréal amorce un dernier blitz de sensibilisation pour des bacs bruns bien remplis à Montréal

MONTRÉAL, le 25 oct. 2024 /CNW/ - Le porte-parole administratif de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin, invite les représentantes et représentants des médias à rencontrer l'escouade zéro déchet qui termine un important blitz de sensibilisation citoyenne au compostage. M. Sabourin sera accompagné de madame Montaine Pacton, chargée de projet pour le Regroupement des éco-quartiers, partenaire de l'initiative.

L'escouade zéro déchet sera en action et ira à la rencontre des citoyennes et des citoyens aux abords de la station de métro Mont-Royal. La prise d'images de cette opération sera possible.

Date : Le 26 octobre 2024



Heure : 11 h



Lieu : À la sortie du métro Mont-Royal

