/R E P R I S E -- Avis aux médias - Résidences à assistance continue - Tournée de manifestations silencieuses en Montérégie pour dénoncer les risques en santé et sécurité/

LONGUEUIL, QC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Des membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) sillonneront la Montérégie le mercredi 30 octobre 2024, la veille de l'Halloween, afin de dénoncer les risques importants en matière de santé et de sécurité du travail pour le personnel œuvrant dans les résidences à assistance continue (RAC).

Des manifestations auront lieu en rotation entre 9 h et 11 h 30 devant les RAC de la région, silencieuses par respect des personnes usagères aux besoins particuliers hébergées dans ces milieux de vie.

Cette tournée se conclura par un point de presse à 11 h 30 devant la RAC située au 2377 rue de Dieppe, à Longueuil.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse clôturant les manifestations silencieuses devant les RAC de la Montérégie Quand : Mercredi 30 octobre 2024 à 11 h 30 Où : Devant la RAC située au 2377 rue de Dieppe, Longueuil, J4L 2K3 Qui : Joël Bélanger, vice-président de l'APTS Isabelle Mantha, représentante nationale de l'APTS en Montérégie-Centre

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

