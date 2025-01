/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rentrée syndicale 2025 - Offensives patronales et gouvernementales : la CSN vigilante et combative/

MONTRÉAL, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la Confédération des syndicats nationaux (CSN) tiendra une conférence de presse le lundi 13 janvier 2025 à 10 h dans ses locaux.

La présidente de la CSN, Caroline Senneville, dressera un bilan syndical de l'année 2024 et présentera les perspectives de la confédération pour l'année qui vient, entre autres en brossant un portrait des négociations qui marqueront l'actualité en 2025. De plus, Mme Senneville détaillera pourquoi la CSN s'inquiète de la hausse des pratiques qui affaiblissent les droits des travailleuses et des travailleurs de la part des gouvernements et des employeurs.

Mme Senneville sera disponible pour entrevue sur place et par la suite.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Lundi 13 janvier 2025



HEURE : 10 h



LIEU : Confédération des syndicats nationaux (CSN)

1601, avenue De Lorimier

Montréal (Québec) H2K 4M5

Salle de presse (entrée par la rue Logan)

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

