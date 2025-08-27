/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rentrée scolaire des établissements privés - La FPEP-CSQ et la CSQ pressent François Legault de rétablir le pacte social en éducation/

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - La présidente de la Fédération du personnel de l'enseignement privé (FPEP-CSQ), Marie-Josée Dallaire, et le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, tiendront une conférence de presse le mercredi 27 août, à compter de 10 h. À l'occasion de la rentrée scolaire des établissements privés, ils feront le point sur leurs priorités pour la nouvelle année et commenteront la situation en éducation à la lumière des dernières décisions du gouvernement Legault et de son ministre de l'Éducation.

Aide-mémoire

Quoi : Conférence de presse de la FPEP-CSQ et de la CSQ Qui : Marie-Josée Dallaire, présidente de la FPEP-CSQ

Éric Gingras, président de la CSQ Quand : Le 27 août 2025, à 10 h Où : Maison du développement durable - Salle Clark

50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal, H2X 3V4

