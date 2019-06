/R E P R I S E -- Avis Aux Médias - Rassemblement communautaire en soutien aux travailleurs de la fonderie Brunswick/

BELLEDUNE, NB, le 3 juin 2019 /CNW/ - Amis, voisins, représentants municipaux et autres sympathisants se joindront aux travailleurs en lock-out de la fonderie Brunswick, pour un rassemblement de solidarité communautaire à Belledune, N.-B., le mardi 4 juin.

QUI: Travailleurs en lock-out de la fonderie Brunswick et supporteurs communautaires



QUOI: Rassemblement de solidarité communautaire



QUAND: Le mardi 4 juin, de 14h00 à 20h00



ENDROIT: Centre Récréatif de Belledune

2404, rue Main

(En cas de mauvais temps nous utiliserons l'Aréna)

Les 280 travailleurs de la fonderie, membres de la section locale 7085 du Syndicat des Métallos, sont en lock-out depuis le 24 avril, par la multinationale Glencore, propriétaire de l'usine à Belledune.

«Nos membres et nos familles reçoivent un soutien indéniable de la part de la communauté depuis que nous avons été mis en lock-out», a déclaré Bart Dempsey, président de la section locale 7085 des Métallos.

«Les gens reconnaissent les enjeux et qu'il s'agit d'un conflit de travail provoqué par la direction de Glencore. Ce rassemblement est un moyen d'envoyer un message à Glencore pour qu'elle retourne à la table des négociations et qu'elle négocie une entente équitable pour nos familles et nos communautés», a déclaré Dempsey.

Le rassemblement de mardi comprendra un barbecue, de la musique et des activités pour les enfants, à partir de 14h00 au Centre récréatif de Belledune. Des autobus transporteront les supporteurs à la ligne de piquetage à la fonderie à 15h00 pour une brève démonstration avant de retourner au Centre récréatif.

«Le lock-out de Glencore est néfaste pour les familles locales, pour la communauté et pour la compagnie», affirme Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour le Canada atlantique et l'Ontario, qui participera au rassemblement de mardi.

«Il est temps que la direction de Glencore fassent preuve de bonne volonté envers la communauté en mettant fin au lock-out et en négociant une entente», a déclaré Warren.

