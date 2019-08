/R E P R I S E -- Avis aux médias - Randy Boissonnault, député pour Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, fera une annonce importante en support à des organismes LGBTQ2 au Canada/

OTTAWA, le 31 juill. 2019 /CNW/ - Randy Boissonnault, député pour Edmonton-Centre et conseiller spécial du premier ministre sur les enjeux liés à la communauté LGBTQ2, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, fera une annonce importante en support à des organismes LGBTQ2 au Canada.

Détails :

Date : 1 août 2019

Heure : 10 h 00

Emplacement :

Artscape Lounge

Daniels Spectrum

585, rue Dundas Est

Toronto (Ontario)

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Heure locale.

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Renseignements: Braeson Holland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, 343-549-8825; Joshua Kirkey, Gestionnaire, Services de communications, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6884

