/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Quel avenir pour la Société des alcools du Québec ?/

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Ce vendredi 8 mai 2026, un regroupement d'organisations syndicale, en santé publique, d'intervention en dépendance et communautaire tiendront une conférence de presse d'intérêt public sur l'avenir de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Les médias y sont invités pour 10 h

Quoi : Conférence de presse



Qui : Martin Lachance, président du Syndicat des employé-es de magasin et de bureaux de la SAQ-CSN ;

Sandhia Vadlamudy, directrice générale à l'Association des intervenants en dépendance du Québec ;

Laurence Ruel, chargée de projet à l'Association pour la santé publique du Québec ;

Samuel Pagé-Plouffe, directeur des affaires publiques et gouvernementales chez Vivre en Ville.



Quand : Le vendredi 8 mai 2026 à 10 h



Où : Centre Saint-Pierre

Salle Monet-Chartrand (202)

1212, rue Panet

Montréal, Québec H2L 2Y7





SOURCE SYNDICAT DES EMPLOYES DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SAQ (SEMB SAQ)

Renseignements: Martin Petit, [email protected], 514 894-1326; Élise Étienne, Association des intervenants en dépendance du Québec, 514 287-9625 - poste 107, [email protected]; Véra Ferret, Association pour la santé publique, du Québec, 450 626-8879, [email protected]; Heidi Comtois, Vivre en ville, 450 513-1349, [email protected]