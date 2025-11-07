/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Prise de photos et mêlée de presse concernant un projet de développement touristique au Bas-Saint-Laurent/

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, invite les représentantes et les représentants des médias à une prise de photos suivie d'une mêlée de presse au sujet d'un nouveau soutien au projet de développement d'une entreprise touristique.

Date : Le 7 novembre 2025





Heure : 11 h 30



Lieu : Rimouski

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 10 h le 7 novembre 2025, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera ensuite transmise.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]