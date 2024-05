/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse sur la santé en Gaspésie - Les représentants de la CSQ en santé invitent les médias à un point de presse/

GASPÉ, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Des représentants syndicaux en santé de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) et du Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) convient les médias à faire le point sur plusieurs enjeux en santé, dont les négociations sectorielles et le projet de loi no 15, dans la région et sur le plan national.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse sur la santé dans l'Est du Québec



QUI : Pier-Luc Bujold, président du SIIIEQ-CSQ

Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ-CSQ



QUAND : Le 8 mai, à 10 h



OÙ : Berceau du Canada

179, Montée Wakeham, Gaspé, G4X 1V3

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FSQ-CSQ

La Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) représente plus de 5 500 infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires travaillant dans des établissements de tous les secteurs de la santé : centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), centre hospitalier de réadaptation, centre de réadaptation en dépendance et Héma-Québec.

Profil du SIIIEQ-CSQ

Le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ-CSQ) représente 1070 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes réparties sur le territoire de la Gaspésie. Il est affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

