/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse - Manifestation des cols bleus de la Ville de Québec et leurs alliés devant l'hôtel de ville/

QUÉBEC, le 17 mars 2025 /CNW/ - La section locale 1638 du Syndicat canadien de la fonction publique, laquelle représente les employés manuels de la Ville de Québec, invite les médias à un point de presse qui se tiendra demain, mardi 18 mars, à 16 h, devant l'hôtel de ville dans le cadre de la tenue du conseil municipal. Les cols bleus de Québec sont en conflit de travail et sans convention collective depuis le 31 décembre 2023. Après 18 jours de grève et plus de 75 rencontres de négociation, ça suffit.

Luc Boissonneault, président du SCFP 1638, ainsi que Pierre-Guy Sylvestre, économiste et coordonnateur du Service de la recherche au SCFP, seront sur place afin de prendre la parole et de faire le point sur les revendications des travailleurs et des travailleuses.

Quoi : Point de presse Où : Hôtel de ville

2, rue des Jardins, Québec, Québec, G1R 4S9 Quand : Mardi 18 mars, à 16 h

Ce point de presse s'inscrit dans le cadre d'une manifestation plus large, qui débutera à 14 h.

