/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse - Grève des chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM)/

MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - La section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les 4500 chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM), invite les médias à un point de presse qui se tiendra devant le Palais des congrès à 11 h demain dans le cadre de sa première journée de grève en 38 ans. Les travailleurs et travailleuses du SCFP 1983 sont sans convention collective depuis le 5 janvier 2025 et plus d'une soixantaine de rencontres de négociation ont eu lieu depuis décembre 2024.

Frédéric Therrien, président du SCFP 1983, prendra la parole afin de faire le point sur les négociations en cours.

QUOI : Point de presse OÙ : Devant le Palais des congrès de Montréal

(Place Jean-Paul-Riopelle, coin Viger et Jean-Paul-Riopelle) QUAND : Samedi 1er novembre 2025, à 11 h

Ce point de presse s'inscrit dans le cadre d'un rassemblement plus large qui débutera à 10 h.

Pourquoi devant le Palais des congrès?

Alors que la STM peine à régler ses conventions collectives et que le gouvernement du Québec refuse de financer adéquatement le transport collectif, l'Association canadienne du transport urbain a choisi Montréal pour tenir le Congrès annuel et le Salon du transport collectif qui se tiendront au Palais des congrès, le tout, avec la STM comme hôte! Le transport urbain, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui le rendent possible et nous formerons un comité d'accueil pour le rappeler!

