/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de l'opposition officielle pour appuyer l'agrandissement du CHSLD de Bedford/

QUÉBEC, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile, Mme Linda Caron, ainsi que sa collègue porte-parole responsable de la région de l'Estrie, Mme Désirée McGraw, informent les représentantes et les représentants des médias qu'elles tiendront un point de presse le jeudi, 10 octobre. Les députées du Parti libéral du Québec seront accompagnées de Mme Pierrette Messier et M. Normand Deragon, co-porte-paroles du comité santé du pôle de Bedford ; de M. Yves Lévesque, vice-président de la Fondation Lévesque-Craighead ; de Mme France Groulx, conseillère municipale du Canton de Bedford ; et de M. André Beaumont, président de la FADOQ de la région Richelieu-Yamaska.

Mme Pierrette Messier, porte-parole du comité santé du pôle de Bedford et Mme Linda Caron, porte-parole de l’opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN))

SUJET : Pétition pour appuyer l'agrandissement du CHSLD de Bedford



DATE : Jeudi, 10 octobre 2024



HEURE : 11h20 (après la période de questions)



LIEU : Foyer du hall de l'hôtel du Parlement, Assemblée nationale du Québec





