/R E P R I S E -- Avis aux médias : Point de presse de l'opposition officielle et de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)/

QUÉBEC, le 4 nov. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle pour la protection de la jeunesse, Brigitte Garceau, ainsi que le député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie, Enrico Ciccone, feront un point de presse demain à 12h30 concernant les enjeux d'accès aux allocations financières aux familles d'accueil pour les enfants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Pour l'occasion, ils seront accompagnés de Mélanie Gagnon, présidente de la FFARIQ, d'Annie Blouin, vice-présidente de la FFARIQ, d'Eric Martineau, avocat de la FFARIQ, et de Karolanne Chénier-Richard, ex-placée de la DPJ.

DATE : Le 5 novembre 2024 HEURE : 12h30 LIEU : Foyer du hall de l'hôtel du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]