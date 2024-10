/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de l'Opposition officielle à Bedford/

BEDFORD, QC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants, et en matière de soins à domicile, Mme Linda Caron, sera en point de presse le lundi 7 octobre 2024, à 10 h 30, avec Mme Désirée McGraw, porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de l'Estrie. Les députées du Parti libéral du Québec seront accompagnées de Mme Pierrette Messier, porte-parole du Comité santé du pôle de Bedford ; de M. Yves Lévesque, vice-président de la Fondation Lévesque-Craighead ; de Mme France Groulx, conseillère municipale de Bedford ; de Mme Louise Getty, présidente du Comité des résidents du CHSLD de Bedford ; et de M. André Beaumont, président de la FADOQ de la région Richelieu-Yamaska.

SUJET : L'agrandissement du CHSLD de Bedford



DATE : 7 octobre 2023



HEURE : 10 h 30



LIEU : Devant le CHSLD de Bedford

34 rue Saint-Joseph

Bedford, J0J 1A0

