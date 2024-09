/R E P R I S E -- AVIS AUX MEDIAS - Point de presse de l'opposition officielle/

QUÉBEC, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, Mme Elisabeth Prass, ainsi que sa collègue porte-parole en matière de solidarité sociale et d'action communautaire, Mme Désirée McGraw, informent les représentantes et les représentants des médias qu'elles tiendront un point de presse le mercredi, 11 septembre. Les députées de D'Arcy-McGee et de Notre-Dame-de-Grâce seront accompagnées de représentants de l'AGIR en santé mentale de la région 03, du COSME, de la FMPDAQ, de la FQA et du ROP 03.

SUJET : Dépôt d'une pétition pour permettre un accès au Programme de solidarité sociale pour les personnes avec troubles graves de santé mentale et d'autisme



DATE : Mercredi, 11 septembre 2024



HEURE : 11h20 (après la période de questions)



LIEU : Foyer du hall de l'hôtel du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (581) 999-6434, [email protected]; Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 571-6749, [email protected]