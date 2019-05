/R E P R I S E -- Avis aux médias - Patrimoine en fête - Lancement d'une journée ludique qui célèbre le patrimoine montréalais en bordure de la rivière des Prairies/

MONTRÉAL, le 24 mai 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse d'Ahuntsic-Cartierville et responsable du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Émilie Thullier, et le directeur des politiques d'Héritage Montréal, Dinu Bumbaru, invitent les représentants des médias au lancement de la Journée Patrimoine en fête.

Cet événement familial, qui célèbre le patrimoine matériel et immatériel, propose une trentaine d'activités ludiques et éducatives sur le Parcours Gouin, en bordure de la rivière des Prairies avec des arrêts dans les secteurs du Sault-au-Récollets et du Fort Lorette.

La Journée Patrimoine en fête se déroulera de 13 h à 21 h. L'accès est gratuit.

Date : Samedi 25 mai



Heure : 13 h



Lieu : Pavillon du Parcours Gouin

10905, rue Basile-Routhier, entre le boulevard Gouin et l'avenue Park Santley

