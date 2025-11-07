/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Onze mois de conflit chez Renaud-Bray : la CSN fait le point/

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La CSN et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN feront le point sur l'état des négociations avec le groupe Renaud-Bray, alors que le conflit de travail qui perdure aux succursales de Place Laurier et des Galeries de la Capitale amorce son 12e mois.

La CSN en profitera pour lancer sa campagne « Renaud-Bray n'a pas de cœur, j'achète ailleurs ! » afin d'inciter la population à ne plus acheter chez Renaud-Bray, et ce, tant que ce conflit de travail n'est pas réglé.

Quoi : conférence de presse de la CSN



Quand : le vendredi 7 novembre 2025 à 10 h



Où: 155, boul. Charest Est, Québec, 2e étage, salle Raymond-Parent



Avec : Caroline Senneville, présidente de la CSN

Jimmy Demers, président du STT de Librairie Renaud-Bray-CSN

Serge Monette, président de la Fédération du commerce-CSN

Mélanie Pelletier, vice-présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN

À propos

La convention collective des 60 employé-es des librairies Renaud-Bray de Place Laurier et des Galeries de la Capitale est échue depuis le 31 décembre 2023. Depuis le début de la négociation, en novembre 2023, une vingtaine de rencontres ont eu lieu, les treize dernières en présence d'une conciliatrice du ministère du Travail. Réunis en assemblée générale le 13 novembre 2024, les salarié-es ont adopté à 85 % un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, qui fut déclenchée le 6 décembre dernier.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Librairie Renaud-Bray-CSN est affilié à la Fédération du commerce-CSN et au Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN. Forte de ses 330 000 membres, la Confédération des syndicats nationaux est présente dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Pour renseignements : François L'Écuyer, Service des communications de la CSN, 514 949-8973, [email protected]