/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse du chef du Parti Québécois/
09 nov, 2025, 07:45 ET
MONTRÉAL, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra une mêlée de presse à Montréal devant la station de métro Honoré-Beaugrand, édicule au coin sud-est, le dimanche 9 novembre 2025 à 10h00.
Sujet : Réaction de Paul St-Pierre Plamondon à propos de la grève à la STM
AIDE-MÉMOIRE
DATE :
Le 9 novembre 2025
HEURE :
10h00
LIEU :
Devant la station de métro Honoré-Beaugrand, coin Sud Est
|
Montréal, Qc
*À noter qu'il s'agit d'une mêlée de presse. Aucune installation technique ne sera disponible sur place pour les médias.
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717, [email protected]
