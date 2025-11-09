/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse du chef du Parti Québécois/

MONTRÉAL, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, tiendra une mêlée de presse à Montréal devant la station de métro Honoré-Beaugrand, édicule au coin sud-est, le dimanche 9 novembre 2025 à 10h00.

Sujet : Réaction de Paul St-Pierre Plamondon à propos de la grève à la STM

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 9 novembre 2025



HEURE : 10h00



LIEU : Devant la station de métro Honoré-Beaugrand, coin Sud Est

Montréal, Qc

*À noter qu'il s'agit d'une mêlée de presse. Aucune installation technique ne sera disponible sur place pour les médias.

