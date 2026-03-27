/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Linda Caron du PLQ participera à la marche régionale du mouvement Le communautaire à boutte à Longueuil/

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Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

27 mars, 2026, 08:00 ET

LONGUEUIL, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que la porte-parole du Parti libéral du Québec responsable de la région de la Montérégie, Linda Caron, participera à la marche régionale au parc St. Mark de Longueuil organisée par le mouvement Le communautaire à boutte, le vendredi 27 mars 2026.

DATE :         

27 mars 2026


HEURE :       

11 H 30


LIEU :           

Parc St. Mark

340, Rue Saint-Charles O

Longueuil, QC
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Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)
Crédit photo: Maxime Rioux (Groupe CNW/Aile parlementaire du Parti libéral du Québec)

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]

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