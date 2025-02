EMERSON, MB, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable David McGuinty, ministre de la Sécurité publique, et à l'honorable Terry Duguid, ministre responsable du Développement économique Canada pour les Prairies, pendant qu'ils participeront à un exercice sur la sécurité frontalière au point d'entrée d'Emerson, au Manitoba. Les ministres McGuinty et Duguid seront accompagnés de Wab Kinew, premier ministre du Manitoba, de membres de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d'autres partenaires fédéraux et provinciaux.

Les ministres McGuinty et Duguid, et le premier ministre Kinew répondront à des questions des médias lors de l'événement.

Événement : En personne Date : Mardi 4 février 2025 Heure : 10 h 45, heure normale du Centre Lieu : Point d'entrée d'Emerson Autoroute 75, Emerson (Manitoba) R0A 0L0

Remarques à l'intention des médias



Les médias pourront prendre des plans de coupe et des photos des éléments suivants : une démonstration à une aire d'examen désignée sécuritaire, qui permet à l'ASFC de détecter, d'identifier et d'interdire le fentanyl et les autres substances très toxiques de manière sûre et efficace aux points d'entrée; un hélicoptère Black Hawk de la GRC qui sera utilisé pour surveiller la frontière canado-américaine.

Un parc de stationnement public se trouve près du point d'entrée, à gauche de l'autoroute.

Restez branché

Suivez Sécurité publique Canada sur X , LinkedIn et YouTube

Suivez Ne conduis pas gelé sur Facebook et Instagram

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Alice Hansen, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable David J. McGuinty, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945