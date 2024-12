/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les membres de l'APTS manifestent pour décrier l'implantation de l'agence Santé Québec/

MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - Les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de Montréal manifesteront contre l'implantation de l'agence Santé Québec le lundi le 2 décembre, à 10 h 30. À l'approche de la période des fêtes, mobilisons-nous contre ce gouvernement qui fait la sourde oreille aux souhaits des travailleuses et des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux!

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation pour décrier l'implantation de l'agence Santé Québec

Quand : Lundi 2 décembre 2024 à 10 h 30 - prise de parole 11 h

Où : À l'extérieur du 2021, rue Union, à Montréal, devant les bureaux de l'agence Santé Québec

Qui : Des membres de l'APTS de Montréal et des personnes représentantes nationales de la région métropolitaine - Les personnes représentantes nationales présentes seront disponibles pour des entrevues après la prise de parole.

