/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Dévoilement des lauréats de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec/

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles recevront un prix Innovation.

La Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) convie les représentants des médias à sa dix-neuvième remise des Grands Prix santé et sécurité du travail.

Date : Mardi 5 novembre 2019



Heure : 8 h 30



Lieu : BEST WESTERN Hôtel Universel

915, rue Hains

Drummondville (Québec) J2C 3A1

Les lauréats de la catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises, Grandes entreprises et Organismes publics -, qui seront couronnés à cette occasion, se retrouveront ensuite en lice pour le Gala national, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Organisé chaque année par la CNESST dans toutes les régions du Québec, ce concours met en lumière des employeurs et des travailleurs qui se mobilisent et agissent concrètement pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Pour en savoir plus : https://www.grandsprixsst.com/

Source : Audréane Lafrenière, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Téléphone : 1 800 668-6210, poste 3276

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

http://www.cnesst.gouv.qc.ca