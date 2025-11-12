MONCTON, NB, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Alexandre Cédric Doucet, député de Moncton-Est, pour une annonce en matière de logement.

Date : 12 novembre 2025



Heure : 10 heures



Lieu : 43 rue High

Moncton, Nouveau-Brunswick

E1C 6B4

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]