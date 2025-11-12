/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU NOUVEAU-BRUNSWICK FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MONCTON/ English
MONCTON, NB, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Dieppe, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à l'honorable David Hickey, ministre responsable de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Alexandre Cédric Doucet, député de Moncton-Est, pour une annonce en matière de logement.
Date :
12 novembre 2025
Heure :
10 heures
Lieu :
43 rue High
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 6B4
