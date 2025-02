GATINEAU, QC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, accompagnée du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Terry Duguid, de la personne qui agit à titre de ministre de la Santé, des Aînés et des Soins de longue durée, l'honorable Uzoma Asagwara, et de la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, l'honorable Tracy Schmidt, annoncera la création de nouvelles places en services de garde à prix abordable à Winnipeg.

Les ministres seront accompagnés par le député de Saint-Boniface-Saint-Vital, l'honorable Dan Vandal, et le député de Winnipeg-Centre-Sud, Ben Carr.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 18 février 2025 Heure : 13 h 30 HNC Lieu : Hôpital Saint-Boniface IH Asper Institute (Asper Institute Mezzanine) 369, avenue Taché Winnipeg (Manitoba)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 12 h (HNC) le mardi 18 février 2025.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]