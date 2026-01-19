/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À AMHERST/ English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
19 janv, 2026, 06:00 ET
AMHERST, NS, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Alana Hirtle, députée de Cumberland--Colchester, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable John White, ministre du Logement et député provincial de Glace Bay-Dominion et à Rob Small, maire d'Amherst, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
19 janvier 2026
|
Heure :
|
13 h 00 HNA
|
Lieu :
|
98 rue Victoria Est
|
Amherst, N-É
|
B4H 1X6
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article