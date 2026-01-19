AMHERST, NS, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Alana Hirtle, députée de Cumberland--Colchester, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à l'honorable John White, ministre du Logement et député provincial de Glace Bay-Dominion et à Rob Small, maire d'Amherst, pour une annonce en matière de logement.

Date : 19 janvier 2026



Heure : 13 h 00 HNA



Lieu : 98 rue Victoria Est

Amherst, N-É

B4H 1X6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]