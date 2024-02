OTTAWA, ON, le 19 févr. 2024 /CNW/ - Le député de Halifax, Andy Fillmore, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre néo-écossais des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, l'honorable Tory Rushton, feront une annonce concernant l'abordabilité de l'énergie pour la Nouvelle-Écosse.

Un point de presse suivra.

Date : Mardi 20 février 2024 Heure : Midi (HA) Lieu : MJM Energy

84, promenade Thornhill

Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3B 1S3

