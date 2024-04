MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et députée d'Hochelaga, France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation pour le Québec, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie, Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Valérie Plante, mairesse de Montréal et Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour une annonce importante sur le logement à Montréal.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 12 avril à 10 h.

Date : Le 12 avril 2024 Heure : 11 h 30 HAE Lieu : Inscription requise Le lieu est un site en construction. Le port de chaussures fermées et du casque de sécurité est obligatoire.





SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]