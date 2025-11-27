VANCOUVER, BC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Taleeb Noormohamed, secrétaire parlementaire du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, soulignera de nouveaux projets en lien avec les technologies océaniques qui favoriseront une transformation durable de l'économie océanique. Ces projets sont soutenus par la Supergrappe des océans du Canada.

Date : Le jeudi 27 novembre 2025

Heure : 11 h (heure du Pacifique)

Lieu : Vancouver (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

