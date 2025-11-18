OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, Carlos Leitão, participera à une discussion portant sur la résilience du Canada dans un contexte économique marqué par l'incertitude.

Date : Le mardi 18 novembre 2025

Heure : 12 h 30

Lieu : Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

