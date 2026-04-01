/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Zerucelli présente les mesures de soutien aux entreprises locales visant à protéger les brasseurs, les distillateurs et les viticulteurs canadiens à Etobicoke/ English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
01 avr, 2026, 07:00 ET
GATINEAU, QC , le 31 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, sera à Etobicoke afin de présenter les nouvelles mesures que prend le gouvernement du Canada pour mieux soutenir les entreprises locales et protéger les emplois. Ces mesures visent à faire baisser les impôts afin d'alléger les coûts pour les producteurs et les Canadiens en général, d'autant plus que le Canada s'apprête à vivre une excellente saison sur les plans sportif et touristique.
L'annonce sera faite au nom du ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
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Date :
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Le mercredi 1er avril 2026
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Heure :
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13 h (HNE)
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Lieu :
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Etobicoke (Ontario)
Notes pour les médias :
- Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
- Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
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