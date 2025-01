/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le SCFP à la rencontre du caucus de la CAQ/

SAINT-SAUVEUR, QC, le 20 janv. 2025 /CNW/ - Le mardi 21 janvier, des membres du SCFP-Québec iront à la rencontre du caucus de la CAQ qui tient sa réunion au Manoir Saint-Sauveur en matinée. Le SCFP désire rappeler l'importance des services publics au Québec.

« Le gouvernement Legault veut nous faire payer pour son manque de vision et d'ambition et ceci passe par la privatisation de notre système de santé qui n'a pas besoin de plus de structures. La CAQ privilégie le privé au public poussant plusieurs patients vers des cliniques privées en quête de profits. Mais elle veut aussi nous faire payer plus cher notre électricité en permettant au privé de s'approprier une partie de la production », de dénoncer Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

QUI : Membres du SCFP-Québec



QUOI : Manifestation pour dénoncer la privatisation des services publics



QUAND : Mardi 21 janvier, à compter de 8 h



OÙ : Manoir Saint-Sauveur, 246, chemin du Lac-Millette, Saint-Sauveur, Québec, J0R 1R3

