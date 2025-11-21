OTTAWA, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Les 8 et 9 décembre 2025, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, co-présideront la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7 à Montréal, au Québec. Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cette réunion doivent obtenir une accréditation.

Le processus d'accréditation est ouvert aux journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision, des agences de presse et des médias numériques mandatés par un organisme de presse reconnu.

Les personnes exerçant des fonctions journalistiques sans être affiliées à un organisme de presse et ne pouvant présenter une lettre d'affectation, devront fournir la preuve de publications récentes portant leur signature, facilement accessibles dans la sphère publique et publiées par un média reconnu.

Les responsables, représentants et observateurs du gouvernement ne pourront obtenir une accréditation médiatique.

Pour présenter une demande d'accréditation, remplissez le formulaire à cet effet et veillez à téléverser toute la documentation requise. Le code d'inscription pour les représentants des médias est le $T8b$BtdaiDB

Seules les demandes comportant tous les renseignements exigés seront prises en considération.

La période de réception des demandes prendra fin le lundi 1er décembre 2025. Prenez note que l'accréditation ne garantit pas l'accès à toutes les activités.

Veuillez faire parvenir toute question concernant le processus d'accréditation à l'adresse [email protected].

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]