/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président de l'UMQ est à Salaberry-de-Valleyfield à l'occasion de sa tournée/

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Mascouche, monsieur Guillaume Tremblay, sera en Montérégie le 27 mars, à l'occasion de sa tournée du Québec placée sous le thème « Nouveau départ ».

Il rencontrera M. Miguel Lemieux, maire de Salaberry-de-Valleyfield, monsieur Patrick Péloquin, représentant de la région de la Montérégie au conseil d'administration de l'UMQ et maire de Sorel-Tracy ainsi que plusieurs élues et élus municipaux de la région.

Monsieur Tremblay sera disponible pour accorder des entrevues en marge des rencontres avec les élues et élus. Pour planifier des entrevues, merci de contacter Léa Carrière, conseillère aux communications et aux relations médias de l'UMQ, par téléphone au 438 827-4560 ou par courriel à [email protected].

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 438.827.4560, [email protected]