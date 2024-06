VANCOUVER, BC, le 12 juin 2024 /CNW/ - L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de PacifiCan, fera une annonce concernant le logement. Un point de presse suivra.

Date

Jeudi 13 juin 2024

Heure

12 h 30 HAP

Emplacement

3455 Sawmill Cres

Vancouver, B.C.

Remarque:

Couverture ouverte

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 12 h.

