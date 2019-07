/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant la création d'emplois dans le secteur des effets visuels et de l'animation/

QUÉBEC, le 8 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à une rencontre de presse concernant la création d'emplois dans le secteur des effets visuels et de l'animation.

Il sera possible de voir la conférence de presse en direct sur la page Facebook du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Date : 9 juillet 2019



Heure : 10 h 30



Lieu : Aire commune

5705, avenue de Gaspé

Montréal (Québec) H2T 2A3

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline D'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

