/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet annoncera le renouvellement des ententes de placement assisté avec PME MTL/

QUÉBEC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant le renouvellement des ententes de placement assisté avec PME MTL.

Le ministre sera accompagné du député de Sainte-Rose et adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete, lequel profitera de l'occasion pour parler de sa tournée dans la communauté anglophone.

Date : 9 septembre 2019 Heure : 10 h Lieu : PME MTL West-Island

1675, autoroute Félix-Leclerc, bureau 301

Dorval (Québec) H9P 1J1

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

